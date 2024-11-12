COP29 стал площадкой для обсуждения вопросов международной гражданской авиации

11 ноября в Баку начала работу 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29).

В работе COP29 принимает участие делегация во главе с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шикитано. Об этом сообщило Министерство цифрового развития и транспорта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На сессии "Осуществление перехода к чистой энергии для международной авиации в поддержку Целей устойчивого развития ООН", модератором которой стал посол генерального секретаря ICAO на Рамочной конвенции ООН об изменении климата Джейн Хьюпин, были представлены последние достижения ICAO в преодолении воздействия международной гражданской авиации на изменение климата.

На мероприятии была дана информация о проведенных работах, в том числе в рамках Долгосрочной глобальной амбициозной цели (LTAG) по достижению "нулевого чистого" уровня выбросов углерода к 2050 году, переходу на экологически чистое авиационное топливо (SAF), низкоуглеродистое авиационное топливо (LCAF) и другие более чистые авиационные виды энергии, предоставлена ​​информация о запланированных мероприятиях.

На сессии еще раз прозвучал призыв к заинтересованным сторонам объединить усилия в применении чистой энергии и создании потенциала для будущего авиации для достижения целей устойчивого развития авиационной отрасли.

В ходе мероприятия заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Эльмин Мамедов в своем выступлении проинформировал об экологических приоритетах экономической политики нашего государства, особо подчеркнул важность долгосрочного эффективного сотрудничества с ICAO в области авиации.

В завершение мероприятия между Государственным агентством гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и ICAO был подписан документ о партнерстве ACT-SAF по поддержке, наращиванию потенциала и обеспечению учений в области устойчивого авиационного топлива.

Документ подписали заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации Назим Зиядов и от имени генерального секретаря ICAO директор Офиса по Европе и Северной Атлантике Николас Ралло.

Партнерство ACT-SAF окажет важную поддержку нашей стране в достижении целей по сокращению выбросов газов, вызывающих тепловой эффект, и сыграет положительную роль в повышении потенциала экологического развития, изучении и применении передового опыта.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.