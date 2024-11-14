https://news.day.az/tourism/1707197.html Туриста нашли бездыханным в ванной любимого отеля звезд Голливуда Туриста из США нашли бездыханным в роскошном отеле Ballyfin Demesne в Ирландии, где любят отдыхать звезды Голливуда. Как передает Day.Az, подробностями истории поделилось издание NDTV.
Туриста нашли бездыханным в ванной любимого отеля звезд Голливуда
Туриста из США нашли бездыханным в роскошном отеле Ballyfin Demesne в Ирландии, где любят отдыхать звезды Голливуда.
Как передает Day.Az, подробностями истории поделилось издание NDTV.
Как рассказали представители ирландской полиции,12 ноября 60-летнего американца, имя которого не разглашается, обнаружили лежащим без сознания на полу ванной. Подозреваемого в совершении преступления - 30-летнего спутника жертвы - уже арестовали.
Тело туриста отправили на вскрытие для установления причин трагедии и дополнительных подробностей инцидента. Часть отеля оцепили на время проведения расследования.
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