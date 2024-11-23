Опытный путешественник назвал "красные флаги" при поиске жилья в отпуске.

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился с Business Insider.

По словам Тэмми Бар, он внимательно рассматривает фотографии объявлений, даже если кадры кажутся качественными. Иногда при использовании правильного объектива пространство становится больше, чем есть на самом деле. "Я смотрю, не имеет ли мебель в комнатах неестественно длинную форму. Это может говорить о том, что кадр растянут", - посоветовал автор.

Кроме того, путешественник опасается арендовать жилье, планировка которого не понятна по фотографиям. Еще одним критерием выбора становится общий рейтинг места. "По моему опыту, останавливаться в месте с рейтингом ниже четырех с половиной звезд может быть рискованно - особенно, если я бронирую проживание на месяц", - посчитал он.

Автор также никогда не бронирует жилье, если последний отзыв был написан слишком давно.