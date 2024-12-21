Турист поделился впечатлениями о жизни в одной стране и столкнулся с волной критики

Турист прожил в Индии три года, пожаловался на разочаровавшие его вещи и вызвал споры в сети.

Как передает Day.Az, соответствующий пост, который позже был удален, он опубликовал на форуме Reddit, на него обратило внимание издание The Free Press Journal.

Автор публикации англо-индийского происхождения признался, что не жалеет о поездке, но и не планирует посещать страну снова. В частности, мужчина с ником Odd_Imagination_6306 назвал Индию помойкой и заметил, что местные жители относятся к ней соответствующе.

"Я отправился туда на пике Covid, движимый страстью к путешествиям, и только что закончил свое трехлетнее приключение. Как бы индийцы ни хотели, чтобы их осыпали похвалами, есть суровая правда об Индии, которую ни один из них не хочет слышать..." - написал пользователь.

Путешественник уточнил, что дороги в Индии - "отстой", а культурные достопримечательности прячутся "за граффити, желтыми плевками и гниющей едой". Ему также не понравились цены на отели и сервис, который они предлагают.

"Как британский индиец я действительно хотел полюбить Индию, но я не могу", - отметил турист.

В комментариях другие юзеры не согласились с мужчиной и поинтересовались, почему он, несмотря на недовольство, так долго путешествовал по Индии вместо того, чтобы вернуться в Великобританию.

"Зачем тогда проводить там три года, не кажется чрезмерным?", "У меня были невероятно позитивные впечатления от Индии. Мусор и грязь характерны для большинства индийских штатов, но северо-восточные и некоторые гималайские штаты намного чище, с множеством нетронутых рек и лесов", - написали пользователи форума.