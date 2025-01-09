Сколько туристов посетило Азербайджан в прошлом году?

В январе-декабре прошлого года Азербайджан посетили 2,6 миллиона туристов.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно информации, число прибывших в страну выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2023 году Азербайджан посетили 2,1 миллиона туристов.

Было отмечено, что только в декабре прошлого года в Азербайджан прибыли 214 678 туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В декабре 2023 года этот показатель составлял 192 869 человек.

По официальным данным, большую часть туристов в прошлом году составили граждане России. Количество российских туристов, посещающих Азербайджан, увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17%, или на 105 903 человека, до 731 009 человека. На втором месте по числу посещений Азербайджана туристы из Турции. Их число увеличилось на 13%, или на 48 037 человек, до 426 241 человека.

Третье место в этом списке занимают граждане Индии (243 589 туристов). Число индийских туристов увеличилось на 108%, или 126 287 человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.