https://news.day.az/tourism/1721604.html В японском аэропорту закрыли посадочные полосы из-за неизвестного в режимной зоне В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, временно закрыли взлетно-посадочные полосы из-за постороннего молодого человека в режимной зоне. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным канала, полицейские задержали 20-летнего парня.
В японском аэропорту закрыли посадочные полосы из-за неизвестного в режимной зоне
В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, временно закрыли взлетно-посадочные полосы из-за постороннего молодого человека в режимной зоне. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным канала, полицейские задержали 20-летнего парня. Что он делал в режимной зоне, предстоит выяснить.
В воздушной гавани две полосы, их закрыли примерно на час, отметил телеканал. Из-за этого шесть самолетов перенаправили в другие аэропорты.
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