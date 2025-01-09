В японском аэропорту закрыли посадочные полосы из-за неизвестного в режимной зоне

В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, временно закрыли взлетно-посадочные полосы из-за постороннего молодого человека в режимной зоне. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, полицейские задержали 20-летнего парня. Что он делал в режимной зоне, предстоит выяснить.

В воздушной гавани две полосы, их закрыли примерно на час, отметил телеканал. Из-за этого шесть самолетов перенаправили в другие аэропорты.