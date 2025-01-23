Ажиотаж на авиарейсы из Стамбула в Дамаск

Билеты на рейсы ведущего турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines из Стамбула в Дамаск, которые стартуют после 12-летнего перерыва в четверг, раскуплены на две недели вперед.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал Turizm News, на первом рейсе, отправление которого намечено на 10:00 по бакинскому времени из международного аэропорта Стамбула, будут присутствовать преимущественно турецкие официальные лица.

Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжном самолете Airbus А330-203, уточнили в Turkish Airlines.

Ранее авиакомпания заявляла, что на рейсы в Сирию не будут допускаться граждане Израиля и Ирана. Однако в обновленной памятке, размещенной на сайте перевозчика, сказано, что запрет распространяется только на граждан Израиля. Для иранцев въезд в Сирию возможен лишь при наличии разрешения от местных властей. Аналогичное требование распространяется и на представителей зарубежных СМИ.

Кроме того, авиакомпания предупреждает, что иностранным гражданам, прибывающим в Сирию, следует иметь при себе наличные деньги, так как иностранные банковские карты не принимаются для оплаты услуг и товаров на территории страны.