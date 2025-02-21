https://news.day.az/tourism/1731791.html Рейсы в аэропорту Гейдар Алиев выполняются по расписанию, несмотря на нестабильную погоду В связи с нестабильной погодой, которая в настоящее время наблюдается в стране, рейсы в Международном аэропорту Гейдар Алиев выполняются согласно расписанию. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Рейсы в аэропорту Гейдар Алиев выполняются по расписанию, несмотря на нестабильную погоду
В связи с нестабильной погодой, которая в настоящее время наблюдается в стране, рейсы в Международном аэропорту Гейдар Алиев выполняются согласно расписанию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Для обеспечения безопасного и бесперебойного выполнения полетов в аэропорту принимаются все необходимые меры. Взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки регулярно очищаются специальной техникой и обрабатываются противогололедными средствами.
Кроме того, для предотвращения обледенения воздушных судов проводится процедура "de-icing" (обработка против обледенения).
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