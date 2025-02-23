ЧП на рейсе Астана-Актау

23 февраля на борту лайнера авиакомпании Fly Arystan, выполнявшего рейс FS 7375 по маршруту Астана - Актау, в верхнем багажном отсеке произошло возгорание рюкзака пассажира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, пожар был оперативно потушен бортпроводниками.

Отмечается, что на борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме.