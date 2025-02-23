https://news.day.az/tourism/1732333.html ЧП на рейсе Астана-Актау 23 февраля на борту лайнера авиакомпании Fly Arystan, выполнявшего рейс FS 7375 по маршруту Астана - Актау, в верхнем багажном отсеке произошло возгорание рюкзака пассажира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, пожар был оперативно потушен бортпроводниками. Отмечается, что на борту находилось 182 пассажира.
ЧП на рейсе Астана-Актау
23 февраля на борту лайнера авиакомпании Fly Arystan, выполнявшего рейс FS 7375 по маршруту Астана - Актау, в верхнем багажном отсеке произошло возгорание рюкзака пассажира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, пожар был оперативно потушен бортпроводниками.
Отмечается, что на борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме.
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