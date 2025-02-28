Сколько отелей в Азербайджане получили "звездный" сертификат?

Бюро по туризму Азербайджана при поддержке Государственного агентства по туризму продолжает процесс присуждения "звезд" отелям, и 257 отелям в стране, большинство из которых расположены в Баку и Абшероне, выданы "звездные" сертификаты.

Как передает Day.Az, об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде во время выступления на 6-й Генеральной ассамблее Ассоциации отелей Азербайджана.

Отметив, что начнутся мониторинги по регионам страны, К.Гулузаде добавил, что на начальном этапе мониторинги будут проводиться в Гяндже, Гёйгёле, Шеки, Габале, Евлахе, Мингячевире и Ханкенди. Мониторинги будут проводиться в более чем 160 объектах размещения.

Добавим, что в ассамблее приняли участие представители государственных структур, гостиничной индустрии и руководители других туристических ассоциаций.