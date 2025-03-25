Власти Бали ввели новые правила для туристов

Правительство индонезийской провинции Бали выпустило циркуляр с новыми правилами для иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Antara, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, туристы обязаны проявлять уважение к культуре и традициям страны. Также путешественникам предписано носить скромную или подходящую одежду при посещении священных мест, достопримечательностей и общественных мест, а также во время участия в мероприятиях. Помимо этого, иностранцы должны будут платить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 765 рублей) во время пребывания на территории Бали, а также пользоваться услугами лицензированных гидов.

Кроме того, власти Бали запретили нецензурную брань, ведение бизнеса или работу без официальных документов. "Иностранные туристы, нарушающие эти положения, будут подвергнуты строгим мерам в виде санкций или судебных процессов в соответствии с законами и нормативными актами Индонезии", - подчеркнул губернатор острова Ваян Костер.