https://news.day.az/tourism/1745715.html Инцидент с собакой на борту стал причиной срыва авиарейса Служебная собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс авиакомпании American Airlines. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал KRDO. Инцидент произошел во вторник, 15 апреля, на борту лайнера, летевшего из Прово, штат Юта, в Даллас, штат Техас, США.
Инцидент с собакой на борту стал причиной срыва авиарейса
Служебная собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс авиакомпании American Airlines.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал KRDO.
Инцидент произошел во вторник, 15 апреля, на борту лайнера, летевшего из Прово, штат Юта, в Даллас, штат Техас, США. Пилотам пришлось изменить маршрут и совершить аварийную посадку в городе Колорадо-Спрингс.
После посадки пострадавшего от укуса животного доставили в местную больницу. Насколько серьезной была травма и где сейчас находится пациент, не уточняется. Полиция Колорадо-Спрингс и ФБР заявили, что не будут расследовать произошедшее.
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