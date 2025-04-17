Инцидент с собакой на борту стал причиной срыва авиарейса

Служебная собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс авиакомпании American Airlines.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал KRDO.

Инцидент произошел во вторник, 15 апреля, на борту лайнера, летевшего из Прово, штат Юта, в Даллас, штат Техас, США. Пилотам пришлось изменить маршрут и совершить аварийную посадку в городе Колорадо-Спрингс.

После посадки пострадавшего от укуса животного доставили в местную больницу. Насколько серьезной была травма и где сейчас находится пациент, не уточняется. Полиция Колорадо-Спрингс и ФБР заявили, что не будут расследовать произошедшее.