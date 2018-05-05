Дэдпул станцевал на каблуках в клипе Селин Дион - ВИДЕО

Канадская певица Селин Дион выпустила клип на песню Ashes, записанную для боевика "Дэдпул 2". Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В музыкальном видео Дэдпул (в дилогии его играет Райан Рейнольдс) появляется на каблуках и танцует вокруг Дион. В конце ролика он требует от певицы исполнить композицию похуже: "Это "Дэдпул 2", а не "Титаник"". Дион в ответ обзывает персонажа Человеком-пауком и отказывается переснимать клип.

50-летняя Селин Дион наиболее известна по песне My Heart Will Go On, которая стала саундтреком к фильму "Титаник". В марте исполнительница отменила все свои концерты из-за возникших проблем со слухом.

"Дэдпул 2" режиссера Дэвида Литча - сиквел картины 2016 года и 12-й фильм из киносерии "Люди Икс". Лента выйдет в российский прокат 17 мая.

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