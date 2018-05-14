Прорыв в медицине: ученым удалось вылечить страшную болезнь

Ученые из США и Японии вырастили в условиях лаборатории ткани, объединив человеческие стволовые клетки, клетки мышей и другие биологические материалы. Внедрение этих тканей в организм болеющих диабетом 1-го типа мышей поспособствовало избавлению от сахарного диабета первого типа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Речь идет о так называемых панкреатических островках, которые представляют собой скопления клеток поджелудочной железы. В формате in vitro ученые наблюдали за тем, как панкреатические островки запускают процесс самоконденсации, при котором осуществляется новая выработка гормонов.

Сформировав из разнообразного состава клеток подобные островки, ученые пересадили их больным мышам, в организме которых эти скопления клеток функционировали как часть родной эндокринной системы. Они производили инсулин и обеспечивали контроль глюкозы в крови, что и привело к купированию симптомов диабета.

"Вероятно, в будущем люди смогут избавиться от этой болезни благодаря их собственным тканям, выращенным в лаборатории", - заявили авторы исследования.

Отметим, диабет 1-го типа - это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа теряет способность самостоятельно вырабатывать инсулин, поскольку бета-клетки, которые синтезируют гормон, разрушаются из-за ошибочных атак иммунной системы. Это серьезное нарушение обмена веществ, которое может вызвать острые и хронические осложнения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook