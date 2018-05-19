Самые опасные съедобные грибы

Грибы - самая неизведанная часть флоры нашей планеты. Впрочем, некоторые ученые могут меня тут же поправить: флора - это растения, а грибы не относятся даже к этой категории. Они составляют свою, обособленную, которая так и называется "грибы". Среди ученых-микологов даже есть мнение о внеземном происхождении грибов, якобы их споры занесены на землю с упавшими метеоритами.

Так это или нет, пока неизвестно, но практика ясно доказывает одно: грибы не перестают преподносить сюрпризы, каждый раз открывая какие-то свои новые свойства. К примеру, разделение на ядовитые и съедобные. Из известных науке видов грибов (а неизвестных на Земле, утверждают микологи, еще много) сегодня даже тот, кто о грибах только в литературе читал, без труда назовет самые желанные на столе. В их числе белые, маслята, лисички, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, опята, грузди и, конечно же, свинушки. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых опасных съедобных грибах.

Свинушку тонкую гурманы предпочтут даже королю грибов - белому. В сыром виде свинушка ядовита. Но после длительной тепловой обработки яд полностью распадается. Когда у кого-то после употребления свинушки тонкой возникало сильнейшее отравление, иногда даже с летальным исходом, все были уверены, что это из-за недостатка тепловой обработки, которая до конца не разрушила ядовитые соединения.

Недавние исследования российских ученых показали, что отравления происходят по другой причине. В этом грибе недавно обнаружены неизвестные субстанции, которые образуют антитела.

В ученом мире вещества, образующие антитела, называют антигенами. Антитела и антигены, попадая в организм человека, образуют соединения, которые наша иммунная система тут же распознает и обезвреживает. А вот антигены свинушки тонкой образуют такие соединения, которые, попадая в наш организм начинают включать в себя красные кровяные тельца и разрушать их. При это вся система, в состав которой входят кровяные тельца, остается нетронутой. Вредные соединения просто накапливаются в ней и, достигнув определенной концентрации, переходят в атаку.

Гемоглобин начинает разрушаться и как следствие - желтуха, анемия и даже летальный исход. В Германии свинушка тонкая официально внесена в список ядовитых грибов и запрещена к употреблению.

Чешуйчатка обыкновенная, сморчок, дубовик, говорушка булавоногая, лепиота шероховатая, чернильный навозник - гурманы расскажут вам десятки рецептов этих грибов, делающих их изумительно вкусными. Но есть один нюанс - они абсолютно не сочетаются с алкоголем. Сто грамм под грибочки в данном случае означает возникновение копринового синдрома - это когда сочетание алкоголя и грибов вызывает отравление. Самое интересное, что сам коприн в некоторых из этих грибов не обнаружен, и ученые до сих пор не могут установить, какие же именно биохимические процессы приводят к отравлению.

В Эстонии осенью даже акция проходит "Сентябрь - без алкоголя!". Специалист эстонского инфоцентра отравлений Маре Одер считает, что акция очень своевременная, так случаев отравлений от сочетания алкоголя с грибами много. По мнению Маре Одер, алкоголь и грибы в принципе не сочетаемы.

Когда весна вступает в своих права, самые нетерпеливые грибники готовы уже в мае начинать сбор любимого лакомства. Но специалисты категорически против такого раннего сбора - среди весенних съедобных грибов очень много несформировавшихся, в этот период они еще содержат яд, от которого у осенних грибов уже и следа не остается. Самыми ядовитыми в этот период считаются весенние сморчки и строчки, концентрация отравляющих веществ в них максимальна.

Особо опасным для сбора грибов считается засушливое лето. В сухую жаркую погоду у ядовитых грибов исчезают отличительные признаки. К примеру, юбочка под шляпкой усохла - и гриб практически ничем не отличается от своего съедобного двойника. Даже опытные грибники не всегда способны в такой период распознать "подмену". Лучше всех "маскируется" бледная поганка - рекордсмен по содержанию опаснейших аманитотоксинов, тех веществ, которыми и травят нас ядовитые грибы. Старший преподаватель Волгоградского государственного аграрного университета Ольга Полякова к категории условно-съедобных относит свинушки и грузди, выросшие в сухую погоду. В этот период они способны накапливать ядовитые для человека вещества.

Местом, где больше всего сконцентрировано опасных съедобных грибов, является рынок любого населенного пункта. В Волгограде целая семья попала в реанимацию, полакомившись купленными с рук грибами. Там же не смогли спасти восьмилетнюю девочку, которая тоже ела грибы, приобретенные с рук.

А сегодня уже ни для кого не секрет, что грибы, как губка, впитывают все, что находится вокруг них, включая пыль от проезжающих авто и их выхлопные газы, а также выбросы от промпредприятий. Собранные в таких местах грибы априори ядовиты.

Ядовитыми могут стать самые лучше, вовремя собранные в лесу грибы, если вы собирали их не в классические плетеные корзины, а в пластиковые ведра. Без доступа воздуха, белок в грибах начинает разлагаться и превращается в ядовитые соединения. Таким образом вы сами съедобный гриб превращаете в ядовитый.

И еще одни совет от медиков: нельзя есть грибы детям до 14 лет и пожилым людям. Организм тех и других еще или уже не способен полноценно переваривать такую тяжелую пищу.