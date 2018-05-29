Шесть неожиданных способов применения для обычного пива

Пока вы откупориваете холодненькую баночку пива, чтобы насладиться вкусом любимого напитка, Day.Az со ссылкой на MixStuff предлагает вам рассмотреть и другие, несправедливо обойдённые вниманием способы его применения:

Пивная ванна: Наполните ванну водой, добавьте два стакана пива и наслаждайтесь её целебными свойствами. Хмель благотворно воздействует на кожу - она становится мягче и нежней. Пивные ванны помогают даже при псориазе и других кожных проблемах.

Пятновыводитель: Если вы посадили пятно на одежду или ковёр, протрите его смоченной пивом тканью, оставьте на несколько часов и потом постирайте как обычно.

Маринад: Маринованное в пиве мясо становится необыкновенно мягким. Кроме того, при жарке мяса пивной маринад защищает его от канцерогенов. Мариновать можно от нескольких часов до целых суток.

Ловушка для вредителей: Пиво нравится не только людям - вредители любят его не меньше. Расставьте плошки с пивом вокруг вашего огорода и оставьте на ночь. От дрозофил тоже можно избавиться, если открытую банку с пивом прикрыть сверху листком бумаги с маленькими дырочками. Мошки будут залетать в банку, но выбраться уже не смогут.

Средство для чистки золотых украшений: опустите золотые серёжки или колечко в пиво, затем достаньте и протрите сухой тканью.

Средство для полировки деревянной мебели: потускневшая деревянная мебель будет выглядеть ярче, если протереть её смоченной пивом тканью.

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