Назван простой способ, как защититься от инфаркта и инсульта

Одно яйцо в день защитит от болезней сердца. К такому выводу, проведя масштабное исследование, пришли китайские ученые. Специалисты выяснили, что этот доступный продукт снижает риск инсульта и инфаркта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ученые Пекинского университета провели масштабное исследование, чтобы определить влияние яиц на сердечно-сосудистую систему человека. Для этого они в течение 9 лет наблюдали за рационом питания более 400 тысячи человек. Респондентами исследования стали люди в возрасте от 30 до 79 лет, у которых не было проблем с сердцем. Эксперты подсчитали, что более 13% участников каждый день едят яйца, а 9% никогда или очень редко употребляют этот продукт. В результате наблюдений ученые пришли к выводу, что употребление одного яйца в день снижает риск инсульта на 26%, смерти от него - на 28%, а опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижает на 18%.

СМИ отмечают, что исследование китайских ученых носило наблюдательный характер, а яйца положительно влияют на организм человека.