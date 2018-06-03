Насекомые, которых вы едите, даже не зная об этом

По статистике, каждый человек в мире ежегодно съедает примерно полкило самых разных созданий. Для многих азиатских стран насекомые вполне нормальная добавка к ежедневному рациону. Африка, Северная и Южная Америки - здесь тоже не видят ничего страшного в том, чтобы отобедать деликатесными тварями, приготовленными по специальному рецепту.

Но дело в том, что вы сами постоянно едите насекомых, хоть и не подозреваете об этом. Вот, чем вы, скорее всего, питались за последний год.

Трипс

Консервы, замороженная спаржа и капуста - вотчина этого маленького жучка. По статистике, в среднем человек съедает около ста грамм трипсов ежегодно. Ну и гадость!

Еще один красавчик, который часто встречается в замороженных овощах. С особой тщательностью промывайте шпинат и брокколи, тля любит их больше всего на свете.

Клещи

К сожалению, от клещей в хлебе не застрахован никто. Эти насекомые живут в пшенице и других зерновых культурах. Считайте, что вы получаете немного бесплатного белка с каждым куском хлеба.

Личинки

Извините, но абсолютно все консервы содержат в себе микроскопических личинок разных насекомых. Да, это отвратительно и да, это еще один повод никогда не покупать и без того вредные консервы.

Плодовые мушки

Любите есть фрукты прямо на рынке? Ну, тогда смиритесь с тем, что вместе с изюмом вы съедаете и несколько плодовых мушек. Кстати, в цитрусовых соках этих маленьких насекомых просто уйма.

Кукурузные черви

Консервированную кукурузу добавляют чуть ли не в каждый второй популярный салат. Между тем, именно здесь водятся так называемые кукурузные черви... Они почти незаметны невооруженному глазу, но они есть.

Долгоносики

А вот долгоносиков разглядеть вообще нереально. Мельчайшие насекомые очень ловко скрываются в горохе и бобах, а затем путешествуют по вашему пищеводу. Приятного аппетита!