Финал "Игры престолов" станет самым кровавым и жестоким в истории сериала
Британская актриса Софи Тёрнер заявила, что финальный сезон "Игры престолов" будет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала. Об этом сообщает Esquire, передает Day.Az со ссылкой на hrunserzne.ru.
По словам актрисы, в сериале будет ещё больше смертей.Также Тёрнер заявила, что нас ждёт классическая "Игра престолов", которая будет ещё кровавее и эмоциональнее.
Актриса добавила, что финальный сезон будет напряжённее всех предыдущих частей.Вместе с этим Тёрнер добавила, что она рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк.
По словам актрисы, она всегда чувствовала, что Старк учится и приспосабливается.
Тёрнер уверена, что рано или поздно это должно было превратить её персонажа в воительницу.Напомним, восьмой и финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.
Премьера сериала состоялась в 2011 году на канале HBO.
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