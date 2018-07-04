Финал "Игры престолов" станет самым кровавым и жестоким в истории сериала

4 июля 2018 05:54

Британская актриса Софи Тёрнер заявила, что финальный сезон "Игры престолов" будет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала. Об этом сообщает Esquire, передает Day.Az со ссылкой на hrunserzne.ru.

По словам актрисы, в сериале будет ещё больше смертей.Также Тёрнер заявила, что нас ждёт классическая "Игра престолов", которая будет ещё кровавее и эмоциональнее.

Актриса добавила, что финальный сезон будет напряжённее всех предыдущих частей.Вместе с этим Тёрнер добавила, что она рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк.

По словам актрисы, она всегда чувствовала, что Старк учится и приспосабливается.

Тёрнер уверена, что рано или поздно это должно было превратить её персонажа в воительницу.Напомним, восьмой и финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.

Премьера сериала состоялась в 2011 году на канале HBO.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az