Звезда «Хеллбоя» рассказала о поставленном диагнозе
21 октября 2018 10:48 252
Американская актриса Сельма Блэр рассказала, что врачи диагностировали у нее рассеянный склероз. Об этом она написала на своей странице в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам актрисы, иногда она падает и роняет вещи.
"Я инвалид... Память затуманивается. А левая половина тела просит указаний от сломанного GPS", - написала Блэр.
Она добавила, что, если однажды ее увидят на улице с разбросанными вещами, ей можно помочь, так как у нее самой на их собирание уйдет целый день.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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