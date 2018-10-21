Звезда «Хеллбоя» рассказала о поставленном диагнозе

Американская актриса Сельма Блэр рассказала, что врачи диагностировали у нее рассеянный склероз. Об этом она написала на своей странице в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам актрисы, иногда она падает и роняет вещи.

"Я инвалид... Память затуманивается. А левая половина тела просит указаний от сломанного GPS", - написала Блэр.

Она добавила, что, если однажды ее увидят на улице с разбросанными вещами, ей можно помочь, так как у нее самой на их собирание уйдет целый день.