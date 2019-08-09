Кадры, снятые в Ипсвиче (Англия), удивили зрителей, что вполне естественно - Тони Фишер умеет поражать воображение людей.

Любитель кубиков Рубика, кажется, способен создавать эти головоломки практически из любых материалов, недаром же имя умельца уже несколько раз внесено в Книгу рекордов Гиннеса, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Тони делает кубики из сыра, льда, воска, колбасы, ананаса, шоколада и многого другого. На сей же раз он решил включить в этот список ещё и яблоко, которое, пройдя через руки мастера, тоже стало полностью функциональной головоломкой, плюс её можно ещё и съесть.

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