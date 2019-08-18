Гороскоп на неделю, 18-24 августа 2019 года, предусматривает, что нужно охотно трудиться, не переутомляясь, также придерживайтесь здорового образа жизни. Это застрахует от моральных и физических стрессов, разрушающих здоровье.

Жизнь сейчас - это увлекательная игра, наполненная созидательным азартом, где нужно вовремя перевоплощаться в нужные роли, менять актерские маски в зависимости от сложившихся обстоятельств, демонстрировать творческую креативность в деловой сфере. Самое время запускать новые творческие проекты.

Также занимайтесь благоустройством дома, налаживайте психологический микроклимат с родными. Вы - атлант семейного благополучия, практичный и хозяйственный. Day.Az со ссылкой на Сегодняпредставляет читателям гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Овнов

Вы должны пройти процесс самоочищения через сознательное служение людям. Жизнь - это рабочий процесс. Любая профессии требует терпеливой самоотдачи на благо других. Охотно трудитесь, не переутомляясь, придерживайтесь здорового образа жизни. Это застрахует от моральных и физических стрессов, разрушающих здоровье. Бездельников, саботажников ждут убытки, неудачи. Если просят помочь, не отказывайте. Придерживайтесь гармонии в отношениях, водрузив интересы партнеров на пьедестал. Следует избегать нравоучений и показывать на собственном примере "то", что вы хотите от окружающих. Менять место работы не следует.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Тельцов

Настройтесь на романтическую волну, живите играючи, не зацикливаясь на разнообразных бытовых проблемах. Проявляйте любознательность, всем интересуйтесь. Жизнь сейчас - это увлекательная игра, наполненная созидательным азартом, где нужно вовремя перевоплощаться в нужные роли, менять актерские маски в зависимости от сложившихся обстоятельств, демонстрировать творческую креативность в деловой сфере. Самое время запускать новые творческие проекты.



Если работа или коллега станет музой - это прекрасно. К тем, кто соскучился за высокими чувствами, постучится большая любовь, с радостью встречайте высокую гостью, и окунайтесь праздничный фейерверк наслаждений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Близнецов

Фронт реализации глобальной цели проходит через домашние пенаты. Тут разворачиваются основные события, требуя решения проблем из прошлого, вопросов с недвижимостью, арендой жилья. Занимайтесь благоустройством дома, налаживайте психологический микроклимат с родными. Вы - атлант семейного благополучия, практичный и хозяйственный, у которого каждая копейка на счету. Главное во всем получать удовольствие, не насиловать себя нелюбимым делом, вовремя отсекать навязчивые чужие требования.

Партнеры (брачные, деловые) - ваше зеркало, они отражают все плюсы и минусы вашей натуры. Если что-то претит, раздражает - меняйтесь, искореняйте комплексы, духовно развивайтесь, тогда ваш союз станет надежным оплотом. И не раскачивайте партнерскую лодку из-за материальных проблем.

Вам следует умело распоряжаться совместным бюджетом и создать личные финансовые накопления на будущее. Делайте ставку на собственные ресурсы, трудитесь, зарабатывайте деньги. Скакать на чужом коне судьба запрещает.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Раков

Контакт с окружающим миром необходим, тут источник жизненных сил, стимул к действиям, возможность реализоваться творчески. Занимайтесь самообразованием, активно общайтесь, будьте в курсе всех новостей и событий, любопытство откроет двери в счастливое будущее. Ваши отношения с людьми должны базироваться на практицизме и выгоде.

Если возникают разногласия, ополчились недруги, конфронтация накалилась - это знак, что пустили на самотек ситуацию, личный авторитет упал, а нужно все держать под персональным контролем. Мобилизуйтесь и возьмите бразды правления в свои руки, уверенно рулите, делая так, как вам нужно, избавляйтесь от любых зависимостей. Вы - уважаемая личность, падать с пьедестала самоутверждения категорически запрещено. Кто не с вам, тот - против вас, рвите узы.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Львов

Понятие "моё" - это символ личной безопасности. Если вы куда-то вкладываете физические, моральные материальные ресурсы, душевные силы, время - на эту частную собственность никто не имеет права претендовать. Приручайте финансовую фортуну, а полученные блага в первую очередь используйте для реализации заветных желаний. Делайте важные покупки, подарки для любимых и близких. Устраивайте веселые праздники, посещайте развлекательные тусовки, пускай дух романтизма в сердце окрыляет, подымая вас и окружающих до вершин счастья и блаженства. Если душа требует отшельничества, уединяйтесь, психологический релакс нынче крайне обходим и целителен для поддержания внутренней гармонии. Вовремя прячьтесь в "ракушку" от назойливых людей, излучающих негативные эмоции.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Дев

Вы - яркий авторитетный лидер в социуме, призванный делать собственную "погоду", задавать тон событиям. Прощайтесь с прошлым. На внутреннем плане идет "преображение", отмирают старые отработанные программы, освобождая место для новых. Искореняйте плохие привычки, маскируйте природные недостатки, избавляйтесь от всевозможных зависимостей. Дома все замечательно, дорожите миром и покоем в семье, уважайте родных, не пилите нравоучениями их за разные оплошности. Благополучие здесь держится на вашей мудрости.

Социальная активность есть судьбоносной задачей, объединяйтесь с теми, кто близок по духу, расширяйте братское окружение и сами демонстрируйте себя образцовым другом.

Вас с людьми должны объединять не любовные симпатии или материальные интересы, а высокие идеалы, общее мировоззрение.

Старые любовные связи подлежат "утилизации".Тех, кто пылает безумной страстью, ждет деградация.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Весов

Уйдите в тень, ваше место за кадром, где разворачиваются динамичные события. Они - результат накопившихся "хвостов" за прошедший год. Приноравливайтесь к ситуационной обстановке, адаптируясь на ходу, откликаясь всем естеством, параллельно решая чужие проблемы. Очищайте совесть покаянием, прощайте обидчиков (тогда и вас простят), подавайте милостыню нуждающимся. Если нужно, нужно идти на жертвы, не требуя мимолетной отдачи, это откуп за промахи и ошибки прошлого.

В критические моменты задействуйте свою блестящую эрудицию, изобретательность, сейчас вы обладаете уникальным талантом в сфере коммуникаций, сумеете договориться с людьми на любую тему, чтобы найти выход из тупика.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Скорпионов

Вам следует урегулировать отношения с друзьями (возможно, с кем-то распрощаться или возобновить отношения на новом уровне), ведь реализация глобальных планов зависит от них. Дружите с начальством, защищайте достижения дружеского коллектива, здесь вы - лидер, способный использовать групповой ресурс с пользой для себя. Следует также укреплять завоеванные профессиональные позиции, повышать образовательный уровень, осваивать новые технологии, чтобы идти в ногу с прогрессом. Старайтесь никому не навязывать собственные взгляды, прислушивайтесь к чужим советам, подсказкам, они истинные, а собственные - иллюзорные, и толкают на путь регресса.

Желание шиковать огромно, но сейчас следует жить по средствам, не сорить деньгами, даже если они к вам щедро плывут.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Стрельцов

В профессиональной сфере (бизнесе), где вы - на пике роста - "перезагрузка". Возможна смена направления деятельности, руководства, специализации, кадровые ротации, появятся новые цели. Укротите авторитаризм, манию величия, к чему вы нынче склонны, и помните об ответственности за судьбы тех, кто от вас зависим. Вертикаль "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена" - самая напряженная. Здесь нужен жесткий самоконтроль, умение разумно командовать и подчиняться, вовремя идти на компромисс.

Если материальные блага стали яблоком раздора - это плохо и свидетельствует о вашем закоренелом эгоизме, скупости, или транжирстве средств на потакание капризов, слабостей.

Что-то просят - дайте, поделитесь, не прячьте деньги "заначки". В наказание потеряете многократно. Финансовый риск сейчас не грозит банкротством (деньги должны работать), наоборот для щедрых инвесторов, удовлетворяющих чужие желания, он потом вернется прибылью.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Козерогов

Если вас интересуют высокие материи: интеллектуальна сфера, философия, история, религия, юриспруденция и все, что связывает людей в одно целое, это замечательно, вы на правильном пути развития. Такой размах познания нужен, чтобы проникнуть в информационное поле коллективной мудрости, познать истину.

А вот если страдаете негативными привычками, зависимостями, привязанностями и нет сил их побороть - это плохо. Здесь вы сам себе тормоз. Ориентируйтесь на партнеров, осваивая искусство отношений "я-ты", пускай вторая половинка рулит (она это делает правильно), а вы идите в ногу, подстраиваясь под их жизненный темп.

Любая ультимативность, принципиальность, упрямство с вашей стороны - это взрывчатка под фундамент совместных действий на деловом и личном фронте. Реакция окружения на ваше поведение очень важна, будьте внимательны. Желание взять кого-то под каблук - демонстрация псевдонезависимости, толкающей на путь регресса.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Водолеев

У вас - полоса экстрима, где предстоит символически умирать и воскресать из пепла переживаний. Партнерские отношения, базирующиеся на общих деловых, творческих интересах переходят в другую фазу, - более интимную и глубокую, где искренне доверие, сексуальное и сердечное желание, материальная щедрость являются цементирующим фактором для реанимации союза.

Удача сопутствует тем, кто находится в сообществах, клубах по интересах, корпорациях, ассоциациях, здесь витает фартовый дух коллективных энергий. Не прячьтесь, избегайте тайных интриг, будьте на виду, демонстрируя открытость и сердечное дружелюбие всюду.

Тем, кто носит за пазухой камни обид, мести, вражды, процветание не грозит. Преуспеют лишь те, кто рьяно трудится, зарабатывает деньги, помогает другим. Но не безвозмездно. Оплата должна быть эквивалентной.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 18-24 августа 2019 года для Рыбы

Браки вершатся на небесах, какой шел - такую и встретил, и вы не исключение из этого правила. Обстоятельства недели несут "переформатирование" в партнерстве и покажут ваше "я" (в партнере), с которым придется дальше жить, делить сладкое и горькое поровну. К счастью, спутник продемонстрирует большую власть, силу, волю, очарование, что вам будет очень импонировать, подтягивайтесь до его уровня и шагайте дальше в унисон. Постарайтесь найти общие увлечения, интересы, проводите вместе весело досуг, что подбросит горючего в костер чувств. Ведь сейчас именно ваша (не партнера) искренняя любовь служит цементом тандема.

Одиноким пора искать супружескую половинку.

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