Американский актер Сильвестр Сталлоне разместил на своей странице в инстаграме новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь".

Отмечается, что фильм должен выйти на экраны 20 сентября этого года. При этом в ролике содержатся отсылки к фильму "Рэмбо: Первая кровь 2", который вышел в 1980-х. Судя по ролику, в последней части киноэпопеи герой Рэмбо снова встанет на путь мести, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

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