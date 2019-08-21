https://news.day.az/unusual/1149085.html Сталлоне показал новый трейлер последнего «Рэмбо» - ВИДЕО
Сталлоне показал новый трейлер последнего «Рэмбо» - ВИДЕО
Американский актер Сильвестр Сталлоне разместил на своей странице в инстаграме новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь".
Отмечается, что фильм должен выйти на экраны 20 сентября этого года. При этом в ролике содержатся отсылки к фильму "Рэмбо: Первая кровь 2", который вышел в 1980-х. Судя по ролику, в последней части киноэпопеи герой Рэмбо снова встанет на путь мести, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
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