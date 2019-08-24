Известный телеведущий и журналист Джереми Кларксон рассказал, как ему удалось похудеть благодаря диете королевы Великобритании Елизаветы II, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кларксон, в прошлом заядлый курильщик и любитель вредной еды, однажды решил изменить свой образ жизни. Телеведущий рассказал, что выбрал "королевский подход". По его словам, Елизавета II не ходит в спортзал, а ее диета основана на приеме пищи маленькими порциями.

"Сегодня у меня был на ланч салат и вода, - поведал Кларксон, отметив, что королеве Великобритании 93 года, и с ней все в порядке. - Я слышал, что она питается маленькими порциями. Обычно она съедает немного мусса и кусочек латука".

Также журналист признался, что не пьет пиво. По его словам, оно уже давно перестало быть мужским напитком. Однако он не прочь иногда выпить игристое розе.

Кларксон - известный телеведущий передач Top Gear и британской версии викторины "Кто хочет стать миллионером?" На его Instagram подписано более двух миллионов человек.

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