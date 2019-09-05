Видео с котом, сделавшим невероятный прыжок с поворотом, набирает популярность в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик засняли хозяева пушистого, которые просто-напросто хотели запечатлеть, как кот играет с другим их питомцем.

Пользователи Сети сравнили животное с самым искусным гимнастом и акробатом.

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