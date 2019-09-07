Исследователи всего мира ищут секреты различных уникальных разработок. Не остаются в стороне и плащи-невидимки. Создать реально скрывающие объекты плащи - дело, конечно же, не простое, но у ученых уже есть ряд уникальных наработок. Одним из таких является "плащ-невидимка", скрывающий объекты от волн.

Как передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru, разработки по созданию устройств по перенаправлению морских волн ведутся уже далеко не первый год. И за это время у ученых появилось немало качественных моделей. Не так давно своими открытиями поделились исследователи из Китая и Южной Кореи.

В Китае этим вопросом занялись научные сотрудники Пекинского и Сямэнского университетов, которые положили в основу своей работы разработку для электромагнитных волн. Технология эта достаточно простая: они задействовали две рельсы, ширина которых постепенно увеличивается ближе к середине рельефа дна. Благодаря этому в заданном направлении на середине незамысловатой конструкции волны исчезли полностью.

Их коллеги из южнокорейского Сеульского национального университета задействовали совершенно иную технологию. Они создали кольцо из более 500 цилиндров, установленных вертикально. Эта конструкция призвана отклонять волны воды и защищать от них скрытый в центре кольца предмета.

В будущем, уверены азиатские исследователи, их "плащи-невидимки" помогут защищать береговую линию от сильных волн, а также помогут снизить затрачиваемую на кораблях энергию при походах в море.

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