Житель города Тхайнгуен, расположенного на северо-востоке Вьетнама, снял курьезное видео, на котором запечатлел своих питомцев: кота и щенка. Ролик, опубликованный автором на You Tube, вызвал умиление у пользователей и собрал не один десяток лайков, передает Day.Az со ссылкой на

На кадрах можно увидеть, как малыш сидит на полу и увлеченно чешет лапой свое пузо. В этот момент к нему подскакивает кот и проводит профессиональный борцовский захват. Кот укладывает щенка на спину и только после того, как тот поднимает вверх все четыре лапы, отпускает его. Малыш какое-то время лежит поверженным на "бойцовском ринге".

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