Американские ученые - участники проекта "Наука и всеобщая безопасность (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между США и Россией. Согласно их сценарию, в первые часы военных действий более 90 миллионов человек могут погибнуть и получить ранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автор симуляции Алекс Глесер опубликовал 4-минутный видеоролик под названием "План А", на котором показана модель ядерного противостояния между США и Россией, в YouTube и на официальном сайте проекта "Наука и всеобщая безопасность".

По сценарию, конфликт начинается с применением обычных вооружений, но затем Россия наносит предупредительный ядерный удар по приграничной территории Германии и Польши, чтобы сдержать силы США и НАТО в Европе. После этого НАТО наносит ответный ядерный удар по Калининградской области. В результате, по предложенному сценарию, конфликт перерастает в тактическую ядерную войну на территории Европы, а затем распространяется на территорию США и России.

"SGS разработала симуляцию вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено более 90 миллионов человек", - указано на сайте проекта.

Авторы симуляции указывают, что проект "мотивирован необходимостью подчеркнуть потенциально катастрофические последствия текущих планов ведения ядерной войны США и России".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать. По его словам, риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Он подчеркнул, что "эти игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий характер".

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