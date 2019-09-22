Более 10 лет заняло исследование группы ученых под руководством профессора психологии Ричарда Уайзмена (Richard Wiseman) о феномене людской удачливости. В результате наблюдений, анализа и проведения ряда экспериментов психологи пришли к выводу, что в подавляющем большинстве случаев "везучесть" или "невезучесть" человека - результат его собственных действий.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Про везунчиков часто говорят: "Ему просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте". В реальности же невезучие люди просто ежедневно проходят мимо различных возможностей, преподносимых жизнью.

Например, предприниматель Барнетт Хелцберг-младший (Barnett Helzberg Jr) в конце 90-х годов шел в Нью-Йорке мимо отеля "Плаза" и услышал, как какая-то женщина окликнула по фамилии мужчину рядом с ним: "Мистер Баффет!". Хелцберг задумался, не может ли этот человек быть Уорреном Баффетом - одним из самых успешных инвесторов в США. Он не знал, как тот выглядит, но решил подойти, представиться и предложить купить принадлежащую ему сеть ювелирных магазинов. Незнакомец действительно оказался тем самым Баффетом, и сделка состоялась. Но сколько человек просто прошли бы мимо, не обратив на оклик женщины никакого внимания?

Один из экспериментов, проведенных учеными, заключался в следующем: людей от 18 до 84 лет, различных профессий и положения, попросили посчитать количество размещенных в газете фотографий. Часть из участников считала себя "везунчиками", часть - "невезучими". Как оказалось, те люди, что жаловались на постоянное невезение, потратили на подсчет фотографий около 2 минут. А везучие справились за несколько секунд, потому что на второй странице газеты увидели и прочитали объявление: "Перестаньте считать. В газете 43 фотографии". В другом эксперименте "невезучие" проходили мимо подброшенных им под ноги денег, не замечая, в то время как те, кто считал себя везунчиком, поднимал их.

По мнению психологов, состояние "невезучести" тесно связано с депрессией, напряжением и тревогой, которые влияют на способность людей замечать удачные возможности и действовать соответственно. Если вы хотите стать удачливыми, надо стать более расслабленным, открытым миру и не бояться действовать быстро. В расслабленном состоянии человек способен замечать более широкий спектр вещей, чем когда он бежит по улице, опустив голову, погруженный в собственные проблемы.

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