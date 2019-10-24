Тысячи лет назад люди уже ели фисташки в сыром виде. Мы чаще используем их как перекус. И много теряем.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Зеленые орешки с милым названием обычно употребляют с пивом. А ведь фисташки очень полезны в любых своих проявлениях.

Семена фисташкового дерева должны быть в рационе как можно чаще, на это есть минимум семь причин.

1. Орехи при всей своей полезности очень калорийны, чего не скажешь о фисташках. Еще в них много полезных аминокислот - строительных элементов белка. Питательные вещества хорошо насыщают даже при малом количестве съеденного, а значит помогают снизить лишний вес.

2. Фисташки - рекордсмен по содержанию витамина B6. Они регулируют уровень сахара в крови и гемоглобина. Для людей, страдающих от скачков сахара, фисташки станут настоящим помощником: у этих орехов низкий гликемический индекс.

3. Вкусные орешки - источник полезных жиров и здорового белка, в них много клетчатки, а антиоксидантов больше, чем в любых других семенах и орехах. Фисташки замедляют процессы старения и повреждения клеток, снижают риск онкологии.

4. В фисташках много лютеина, что улучшает здоровье глаз, защищает их от солнечного света и возрастных изменений.

5. Большой запас калия делает фисташки полезнее бананов: всего 40 граммов орешков заменят целый фрукт.

6. Полезны фисташки и для ЖКТ: они поддерживают здоровую микрофлору кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. В итоге улучшается пищеварение, снижается риск сердечных заболеваний и онкологии.

7. Фисташки помогают снизить давление и уровень вредного холестерина. В составе есть аминокислота L-аргинин, поэтому поедание продукта способствует укреплению сосудов.

Включайте фисташки в рацион активнее: добавляйте в салаты, пиццу, кондитерские изделия. Делайте вкуснейший соус песто или просто посыпайте ими кашу, рыбу, суп-пюре.

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