7 причин есть фисташки как можно чаще
Тысячи лет назад люди уже ели фисташки в сыром виде. Мы чаще используем их как перекус. И много теряем.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Зеленые орешки с милым названием обычно употребляют с пивом. А ведь фисташки очень полезны в любых своих проявлениях.
Семена фисташкового дерева должны быть в рационе как можно чаще, на это есть минимум семь причин.
1. Орехи при всей своей полезности очень калорийны, чего не скажешь о фисташках. Еще в них много полезных аминокислот - строительных элементов белка. Питательные вещества хорошо насыщают даже при малом количестве съеденного, а значит помогают снизить лишний вес.
2. Фисташки - рекордсмен по содержанию витамина B6. Они регулируют уровень сахара в крови и гемоглобина. Для людей, страдающих от скачков сахара, фисташки станут настоящим помощником: у этих орехов низкий гликемический индекс.
3. Вкусные орешки - источник полезных жиров и здорового белка, в них много клетчатки, а антиоксидантов больше, чем в любых других семенах и орехах. Фисташки замедляют процессы старения и повреждения клеток, снижают риск онкологии.
4. В фисташках много лютеина, что улучшает здоровье глаз, защищает их от солнечного света и возрастных изменений.
5. Большой запас калия делает фисташки полезнее бананов: всего 40 граммов орешков заменят целый фрукт.
6. Полезны фисташки и для ЖКТ: они поддерживают здоровую микрофлору кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. В итоге улучшается пищеварение, снижается риск сердечных заболеваний и онкологии.
7. Фисташки помогают снизить давление и уровень вредного холестерина. В составе есть аминокислота L-аргинин, поэтому поедание продукта способствует укреплению сосудов.
Включайте фисташки в рацион активнее: добавляйте в салаты, пиццу, кондитерские изделия. Делайте вкуснейший соус песто или просто посыпайте ими кашу, рыбу, суп-пюре.
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