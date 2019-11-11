Day.Az со ссылкой на Mixstuff  представляет самые невероятные средства и способы выживания представителей фауны: от испускания кровавой струи из глаз до пробивания ребрами собственной груди.

Кровавые брызги из глаз

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Когда техасская жабовидная ящерица чувствует угрозу для жизни, она в буквальном смысле выстреливает в хищника струйками крови из собственных глаз

Бактериологическое оружие

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Пасть гигантского индонезийского варана до такой степени заполнена болезнетворными бактериями, что нередко он кусает свою жертву и затем без борьбы просто ожидает ее смерти от полученной инфекции. На самом деле, ученым до сих пор так и не удалось понять, как же он сам выживает с таким количеством бактерий на языке.

Звуковой шокер

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Раки-щелкуны могут так молниеносно щелкать своими клешнями, что в окружающем водном пространстве создается мощная звуковая волна. Результат такого "взрыва" по своей громкости превосходит двигатель сверхзвукового самолета а по температуре - поверхность солнца.

Не жалея собственных костей

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Центрально-Американские волосатые лягушки в случае угрозы жизни ломают кости собственных конечностей и прокалывают ими кожу на лапках, образуя острые иглы, способные отпугнуть любого хищника.

Ребра-иглы

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Волосатая лягушка - не единственное создание, использующее свои кости как оружие. Испанский иглистый тритон выпускает свои острые как иглы ребра, прокалывая кожу на груди в направлении хищника. К счастью, тритонам свойственна необыкновенная способность регенерации кожи.

Самопожертвование для выживания рода

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Некоторые термиты во Французской Гвинее способны аккумулировать токсичные вещества в особых железах на спине в течение всей своей жизни. В час беды, когда колония подвергается атаке, старейшие особи, чьи резервуары отравляющих веществ полны и готовы к бою, взрывают себя в гуще атакующего противника, спасая тем самым свой род.

Боевая слизь

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Миксины - морские животные, дальние родственники миногов, по форме напоминают угря. Они защищают себя от нападения, испуская струю клейкой слизи. Нередко эта малоприятная субстанция попадает в жабры хищника и оказывается для него смертельной.

Притвориться трупом

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Всем известно, что опоссумы в случае угрозы для жизни способны надолго замирать без признаков жизни, однако знали ли вы, что происходит это совершенно независимо от их намерений? То есть реакция вызвана исключительно сильным испугом. В этом своем "коматозном" состоянии они бессознательно также испускают крайне неприятно пахнущие выделения, что усиливает общий противоаппетитный эффект.

По морю аки посуху

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Конечно, есть множество насекомых, способных ходить по поверхности воды, однако им это позволяет ничтожно маленький вес. Другое дело, василисковая ящерица, которая по размеру не уступает небольшой собаке, и при этом может пробежать по воде до двадцати метров, прежде чем начнет погружаться. За этот чудесный талант ироничные соотечественники прозвали ее также ящерицей Иисуса.

Бессмертие

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В теплых водах средиземного моря обнаружен особенный вид медуз, которые могут бесконечно превращать себя в более низкую форму живого организма - полип. Однако, когда пробьет час возвращаться обратно, они нередко становятся жертвами хищников или болезней

Раздувание пузырей

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В целях привлечения самки хохлач, морское животное из семейства тюленьих, закрывает одну ноздрю и выдувает розовую носовую мембрану из другой, образуя этакий праздничный надувной шарик.

Травоядные хищники

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Это похоже на какую-нибудь жуткую историю из фильмов про зомби, однако факт есть факт: когда некоторым травоядным животным, например, коровам, не хватает определенных минералов в их основном корме - траве, они добывают недостающее из другого источника, нередко поедая мелких животных и птиц.

Поглощение пищи через кожу

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Вместо того, чтобы питаться через рот, оседакс, морское существо, носящее также зловеще имя "червь-зомби" ложится на свою пищу и выделяет кислоту, превращающую ее в кашеобразную массу. После этого он просто всасывает еду через поры своей кожи.

Глаза-ножи

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Боция-клоун - весьма популярная у аквариумистов маленькая яркая рыбка. Однако, многие ее сильно недооценивают. Позади глаз у этой декоративной штучки располагаются особые острые иглы, которые она способна мгновенно выбросить, поражая хищника

Пузыри-акваланги

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Паук-серебрянка - единственный в своем роде, способный подолгу жить под водой. Он создает особую пузыреобразную паутину, способную захватывать кислород. Такое средство позволяет вести практически подводную жизнь, лишь раз в сутки ненадолго поднимаясь на поверхность

"Дизайн интерьера"

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Повадки этой небольшой птицы семейства воробьиных по имени шалашник, напоминает некоторым острословам дизайнера по интерьерам, страдающего клептоманией в комплексе с навязчивым неврозом. Она строит гнездо с невероятной дотошностью, украшая его цветами, перьями и даже кусочками вышедших из употребления пластиковых карточек в целях привлечения партнера. Более того, эта нечистая на клюв птичка нередко бывала замечена в воровстве разных изящных вещиц из гнезд соседей.

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