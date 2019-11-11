Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет самые невероятные средства и способы выживания представителей фауны: от испускания кровавой струи из глаз до пробивания ребрами собственной груди.

Кровавые брызги из глаз

Когда техасская жабовидная ящерица чувствует угрозу для жизни, она в буквальном смысле выстреливает в хищника струйками крови из собственных глаз

Бактериологическое оружие

Пасть гигантского индонезийского варана до такой степени заполнена болезнетворными бактериями, что нередко он кусает свою жертву и затем без борьбы просто ожидает ее смерти от полученной инфекции. На самом деле, ученым до сих пор так и не удалось понять, как же он сам выживает с таким количеством бактерий на языке.

Звуковой шокер

Раки-щелкуны могут так молниеносно щелкать своими клешнями, что в окружающем водном пространстве создается мощная звуковая волна. Результат такого "взрыва" по своей громкости превосходит двигатель сверхзвукового самолета а по температуре - поверхность солнца.

Не жалея собственных костей

Центрально-Американские волосатые лягушки в случае угрозы жизни ломают кости собственных конечностей и прокалывают ими кожу на лапках, образуя острые иглы, способные отпугнуть любого хищника.

Ребра-иглы

Волосатая лягушка - не единственное создание, использующее свои кости как оружие. Испанский иглистый тритон выпускает свои острые как иглы ребра, прокалывая кожу на груди в направлении хищника. К счастью, тритонам свойственна необыкновенная способность регенерации кожи.

Самопожертвование для выживания рода

Некоторые термиты во Французской Гвинее способны аккумулировать токсичные вещества в особых железах на спине в течение всей своей жизни. В час беды, когда колония подвергается атаке, старейшие особи, чьи резервуары отравляющих веществ полны и готовы к бою, взрывают себя в гуще атакующего противника, спасая тем самым свой род.

Боевая слизь

Миксины - морские животные, дальние родственники миногов, по форме напоминают угря. Они защищают себя от нападения, испуская струю клейкой слизи. Нередко эта малоприятная субстанция попадает в жабры хищника и оказывается для него смертельной.

Притвориться трупом

Всем известно, что опоссумы в случае угрозы для жизни способны надолго замирать без признаков жизни, однако знали ли вы, что происходит это совершенно независимо от их намерений? То есть реакция вызвана исключительно сильным испугом. В этом своем "коматозном" состоянии они бессознательно также испускают крайне неприятно пахнущие выделения, что усиливает общий противоаппетитный эффект.

По морю аки посуху

Конечно, есть множество насекомых, способных ходить по поверхности воды, однако им это позволяет ничтожно маленький вес. Другое дело, василисковая ящерица, которая по размеру не уступает небольшой собаке, и при этом может пробежать по воде до двадцати метров, прежде чем начнет погружаться. За этот чудесный талант ироничные соотечественники прозвали ее также ящерицей Иисуса.

Бессмертие

В теплых водах средиземного моря обнаружен особенный вид медуз, которые могут бесконечно превращать себя в более низкую форму живого организма - полип. Однако, когда пробьет час возвращаться обратно, они нередко становятся жертвами хищников или болезней

Раздувание пузырей

В целях привлечения самки хохлач, морское животное из семейства тюленьих, закрывает одну ноздрю и выдувает розовую носовую мембрану из другой, образуя этакий праздничный надувной шарик.

Травоядные хищники

Это похоже на какую-нибудь жуткую историю из фильмов про зомби, однако факт есть факт: когда некоторым травоядным животным, например, коровам, не хватает определенных минералов в их основном корме - траве, они добывают недостающее из другого источника, нередко поедая мелких животных и птиц.

Поглощение пищи через кожу

Вместо того, чтобы питаться через рот, оседакс, морское существо, носящее также зловеще имя "червь-зомби" ложится на свою пищу и выделяет кислоту, превращающую ее в кашеобразную массу. После этого он просто всасывает еду через поры своей кожи.

Глаза-ножи

Боция-клоун - весьма популярная у аквариумистов маленькая яркая рыбка. Однако, многие ее сильно недооценивают. Позади глаз у этой декоративной штучки располагаются особые острые иглы, которые она способна мгновенно выбросить, поражая хищника

Пузыри-акваланги

Паук-серебрянка - единственный в своем роде, способный подолгу жить под водой. Он создает особую пузыреобразную паутину, способную захватывать кислород. Такое средство позволяет вести практически подводную жизнь, лишь раз в сутки ненадолго поднимаясь на поверхность

"Дизайн интерьера"

Повадки этой небольшой птицы семейства воробьиных по имени шалашник, напоминает некоторым острословам дизайнера по интерьерам, страдающего клептоманией в комплексе с навязчивым неврозом. Она строит гнездо с невероятной дотошностью, украшая его цветами, перьями и даже кусочками вышедших из употребления пластиковых карточек в целях привлечения партнера. Более того, эта нечистая на клюв птичка нередко бывала замечена в воровстве разных изящных вещиц из гнезд соседей.

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