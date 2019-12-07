Голландская Ост-Индская компания была не только первой многонациональной, но и, вероятно, крупнейшей по величине капитала корпорацией в истории. По некоторым расчетам, в период расцвета ее стоимость в переводе на современные деньги составила бы астрономические $7,4 трлн. И именно благодаря Голландской Ост-Индской компании Амстердам был финансовым центром капитализма в течение двух столетий. Историю компании изучила Софья Главина, руководитель программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В 1594 году группа нидерландских купцов основали компанию "Ван Верре" для торговли со странами Востока без посредников. За ней последовало создание других подобных торговых голландских компаний. Эти предприятия были довольно успешными. Некоторые корабли возвращали 400% прибыли, что было крайне выгодно инвесторам и привело к повышенному спросу. С целью исключения конкуренции между ними и совместного противостояния португальской, испанской и английской торговле решением Генеральных штатов Соединённых провинций Нидерландов эти торговые компании были объединены в единую Ост-Индскую компанию (Verenigde Oostindische Compagnie, VOC) в 1602 году. Стартовый капитал компании составлял около 6,5 млн флоринов/гульденов ($2,3 млн) и практически не менялся за всю историю компании, которая активно торговала с Японией, Китаем, Цейлоном и Индонезией, а также с Южной Африкой.



Компании удалось не только изменить мир, но и мировой финансовый рынок. До 1602 года купцы финансировали отдельные корабли как товарищества с ограниченной ответственностью, которые прекращали свое существование сразу после возвращения кораблей. Торговцы инвестировали в несколько кораблей одновременно для снижения рисков - если один корабль не вернется, инвестор не будет разорен. Ответственность инвесторов была коллективной - совладельцы делят между собой обязательства, какими бы большими они ни были.



Деньги компания привлекла посредством продажи ценных бумаг - в современной практике данный инструмент называется IPO (Initial Public Offering - первичное публичное привлечение ценных бумаг).



Ценная бумага Голландской Ост-Индской компании (2 400 флоринов, 1622 г)

Голландская Ост-Индская компания стала, по сути, первой в истории акционерной компанией, которая предложила инвесторам нести долевую ответственность и, в случае успеха, получение прибыли. Удивительным был факт, что каждый житель Нидерландов мог стать совладельцем компании. Однако для этого необходимо было вложить как минимум 2 400 флоринов (около $300 тыс) - стоимость одной акции. А это говорило том, что инвесторами могли стать только богатейшие купцы. Всего было выпущено 2153 акции по первоначальной цене 3 000 флоринов.

Инновация позволила организовывать финансирование крупномасштабных кампаний, повысив уровень безопасности своих инвесторов. Интересно, что совладельцем мог стать любой, но управляющих совладельцев представлял ограниченный круг лиц. И в этом некоторые историки видят прообраз современного разделения акций на голосующие и простые.



В 1600-х и 1700-х годах голландцы имели самую низкую стоимость капитала в мире. Это произошло из-за инновационной идеи - погашение текущего кредита обеспечивает еще более низкую процентную ставку на следующий. В итоге, это подтолкнуло голландцев инвестировать не только в акционерные общества, такие как VОС, но и в иностранный государственный долг.



В 1602 году акции начали котироваться на амстердамской фондовой бирже на уровне 100 флоринов, а к 1630-м году уже достигли 400 и держались на этом уровне вплоть до кризиса.



Своего пика акции достигли во время голландской "Tulip Mania" (тюльпаномания) - кратковременного всплеска ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636-1637 годы - первого в мире настоящего финансового пузыря. За это время ажиотажный спрос на луковицы редких сортов достиг рекордных размеров. Стоимость одной луковицы, по слухам, доходила до 3 000 флоринов за штуку. Однако согласно единственной зарегистрированной сделке цена луковицы с двумя "детками" составляла 1000 флоринов. Цены на луковицы выросли настолько, что на деньги от продажи трех луковиц можно было купить дом.



"Аллегория тюльпаномании". Картина Брейгеля-младшего на лубочный сюжет, около 1640 года

Именно в это время в Голландии появилась новая финансовая инновация - переход от сделок купли-продажи наличного товара к фьючерсной торговле - что и стало причиной кризиса. Двадцатикратное падение цен в феврале 1637 года поставило покупателей тюльпановых контрактов на грань разорения.



Несмотря на то, что тюльпаномания, согласно мнению современных экспертов, является одним из крупнейших кризисов в истории человечества, нет однозначного мнения о её влиянии на развитие Голландской Ост-Индской компании. Именно в это время капитализация компании достигла рекордных 78 млн флоринов ($ 7,9 трлн). Эта цифра сопоставима с ВВП современных стран, таких как, Япония и Великобритания вместе взятых. В компании работало более 70 тыс человек по всему миру - что делает её одной из крупнейших многонациональных корпораций в мире.



Источник: составлено С.Главиной

Еще одна финансовая инновация, которую привнесла VOC на мировой финансовый рынок - это преобразование Амстердамской фондовой биржи, которое привело к появлению новых финансовых инструментов, таких как фьючерсные контракты, опционы, и др. По сути, на бирже торговались акции только двух крупных компаний - голландских Ост- и Вест-Индских компаний. Голландцы не смогли диверсифицировать свой инвестиционный портфель, что в конечном итоге привело к пузырю на рынке.



В период с 1630 по 1670 года среднегодовая прибыль голландской Ост-Индской компании составляла 2,1 млн. флоринов. А в 1640 г. объем бизнеса, осуществляемого в Ост-Индии, составлял около 6% всей голландской торговли; в последующие десятилетия он вырос до 10%. Основным конкурентом голландской Ост-Индской компания была Британская компания. Обе компании являлись феноменальном явлением своего времени.



Кейп Альберт "Портрет Якоба Матейсена с женой", 1640 - 1660 годы

Монополия и финансовые инновации позволили VOC расширить свои владения по всей Азии и обосноваться около Японии. Компания была крайне успешной до 1670-х годов и стала самой богатой корпорацией в мире. После 1670-х годов усилилась конкуренция со стороны английских и других колониальных держав. Однако, это не остановило деятельность компании, но VOC пришлось переключиться на торгуемые товары с более низкой ценой.



Следующее потрясение мирового финансового рынка произошло в 1720 году, когда Англию поглотила спекулятивная лихорадка. Самый большой пузырь - "Компания Южных морей", акции которой продолжали необоснованно расти, формируя на рынке ажиотаж. Во время этого финансового пузыря акции Голландской Ост-Индской компании превысили 1000 флоринов, затем упали до 600, выросли в 1730-х годах до 800, а затем постепенно снижались, являясь одним из лучших индикаторов не только экономики Нидерландов, но и мировой экономики того времени.



Голландская Ост-Индская компания была национализирована 1 марта 1796 года. Большая часть азиатских владений компания была передана англичанам после окончания наполеоновских войн, и Британская Ост-Индская компания взяла на себя инфраструктуру VОС. После наполеоновских войн центр мировых финансов переместился из Амстердама в Лондон.

Дивидендная политика

Компания выплатила дивиденды в размере 15% капитала в 1605 году, 75% в 1606 году, 40% в 1607 году, 20% в 1608 году, 25% в 1609 году в денежном выражении, а затем, в среднем, 71% в натуральной форме в течение следующих семи лет. Акции Голландской Ост-Индской компании торговались на уровне 400 флоринов за штуку на протяжении большей части её существования. Как показано на диаграмме, фактическая дивидендная доходность составляла около 5-7%. Дивиденды же в реальности, в среднем, составляли около 18% капитала в течение 200-летнего существования компании. После 1782 года дивиденды не выплачивались.



Источник: составлено С.Главиной

Некоторые из дивидендов выплачивались в натуральной форме - гвоздикой, специями или облигациями. Однако зачастую акционеры отказывались от выплат не в денежной форме, не получая прибыли.



Дивидендная политика Голландской Ост-Индской компании оставляла мало капитала для реинвестирования, поэтому нужны были кредитные займы. Впервые VOC обратилась к кредитованию в 1630-х годах, увеличив отношение заемных средств к собственному капиталу вдвое. Однако долговые обязательства компании росли. Удивителен факт, что компания не реализовала дополнительный выпуск ценных бумаг. Она продолжала выплачивать высокие дивиденды, иногда финансируемые за счет заемных средств, что уменьшало объем реинвестированного капитала. В конечном итоге, компания не справилась с растущими долгами, что ее обанкротило и привело к национализации и упадку.

