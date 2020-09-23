NASA опубликовала впечатляющее фото Земли из космоса

Завораживающий снимок сделал астронавт, находящийся на МКС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, он снял Кубу, Багамские острова и часть Флориды.

Астронавт NASA, находящийся на Международной космической станции (МКС), сфотографировал нашу планету. Фото появилось в Instagram Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Какой у нас прекрасный дом... Глубокий синий и яркая бирюза, окружающие Кубу, Багамы и южную Флориду, так хорошо дополняют друг друга", - говорится в подписи к снимку.

Публикация с уникальной фотографией получила более 1,3 миллиона лайков и свыше 6,6 тысяч комментариев.

"Фото заставило меня прослезиться. Наша планета прекрасна, и мне кажется, что мы ее не ценим", "Земля прекрасна", "Отличное фото", "Не надо ее уничтожать", "Как красиво сверху! Нам нужно заботиться о нашем ребенке!", - написали комментаторы.