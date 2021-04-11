NASA отложили первый запуск вертолета на Марсе

Первый полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса состоится не раньше 14 апреля. Об этом в субботу, 10 апреля сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, решение было принято "на основе данных с вертолета, полученных поздно вечером в пятницу".

"На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля", - сообщили в NASA, отметив, что аппарат исправен.

Изначально запустить вертолет планировалось 8 апреля, позже полет переносили на 11 апреля.

Изначально первый марсианский вертолет находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.



Ракету-носитель с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity запустили в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.