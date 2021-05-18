Толщина стратосферы уменьшилась на 400 метров с 1980 года

Наша планета окутана несколькими слоями газов и их примесей, которые хранят жизнь на "голубом шарике", - из них и состоит атмосфера. Однако ученые предупреждают, что, оказывая глубокое влияние на планету, мы сжимаем один из этих слоев - стратосферу, сообщает Day.Az со ссылкой на nat-geo.ru.

Новое исследование показало, что толщина стратосферы уже уменьшилась на 400 метров с 1980 года. Хотя ранее уже сообщалось о локальном уменьшении толщины стратосферы, это первое исследование подобного явления в глобальном масштабе.

"Это шокирует. Это доказывает, что мы вмешиваемся в атмосферу на расстояние до 60 километров", - сказал Хуан Аньель, соавтор исследования из Университета Виго.

Стратосфера - это слой атмосферы, располагающийся на высоте от 6-20 до 50 км. Именно в стратосфере располагается озоносфера ("озоновый слой"; на высоте от 15-20 до 55-60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере.

Человечеству удалось глобальными коллективными усилиями остановить разрушение озонового слоя, которое привело к образованию дыры над Антарктидой, однако наши выбросы парниковых газов за это время изменили всю стратосферу.

В своем исследовании физик атмосферы из Карлова университета в Праге Петр Писофт и его коллеги использовали спутниковые наблюдения с 1980-х годов в сочетании с климатическими моделями. Они определили, что именно распространение CO₂, а не ранее предполагавшееся истончение озонового слоя, вызывает сокращение стратосферы.

Ученые объясняют, что потепление тропосферы, вызванное парниковыми газами, заставляет ее расширяться и давить на стратосферу над собой. Вдобавок к этому прирост CO₂ в самой стратосфере вызывает охлаждение ее смеси газов и их сближение (противоположный эффект, который они оказывают на тропосферу), сужая весь слой.

"При вероятном сценарии изменения климата стратосфера нашей планеты может потерять 4 процента своего слоя с 1980 по 2080 год", - сказал Хуан Аньель.

Озон и кислород в стратосфере поглощают большую часть проходящих сквозь нее солнечных лучей, защищая Землю от наиболее вредного ультрафиолетового излучения - с длинами волн менее ~ 300 нм. Если предсказанные изменения осуществятся, их масштаб станет достаточно большим, чтобы потенциально повлиять на спутники, GPS и радиосвязь, предупредили исследователи. Сжатие стратосферы может повлиять на ее способность поглощать солнечное излучение.

"Примечательно, что после десятилетий исследований мы продолжаем открывать все новые аспекты изменения климата. Это заставляет меня задуматься, какие еще изменения, которые наши выбросы вызывают в атмосфере, мы еще не обнаружили", - говорит Пол Уильямс, эксперт по атмосфере из Университета Рединга.