Врач рассказал о подходящей после коронавируса диете

Президент Научного общества гастроэнтерологов России, врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник рассказал о диете, которая подходит для переболевших COVID-19. Об этом сообщает "АиФ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профессор отметил, что вкусовые ощущения после перенесенной коронавирусной инфекции восстанавливаются постепенно. Для того чтобы ускорить этот процесс, людям назначают тип питания, который в советское время назывался "диетой первого и второго стола".

Один из основных принципов такого рациона - минимальная термическая обработка. Можно есть отварные и перетертые блюда. Например, овощные пюре, приготовленные на пару овощи, паровые котлеты, чуть подсушенный хлеб.

По словам медика, полезно также принимать пробиотики и пребиотики для того, чтобы быстрее восстановить микрофлору кишечника. "Принимать пробиотики обычно приходится длительно, до полного выздоровления", - заявил Лабезник.