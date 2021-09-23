Ученые получили самые детальные снимки Луны

Луну разглядели в мельчайших деталях. С помощью новейшего телескопа ученые сделали снимок, который может полностью перевернуть представление о космосе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадре разрешением пять на пять метров можно рассмотреть кратер и даже определить его диаметр - 86 километров.

Особенность этого телескопа в том, что он за короткие сроки преображает радиолокационные сигналы в изображение, чего раньше не было. Ученые надеются, что уже в ближайшее время подобные снимки можно будет получать с любых объектов Солнечной системы.