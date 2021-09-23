https://news.day.az/unusual/1382694.html Ученые получили самые детальные снимки Луны
Ученые получили самые детальные снимки Луны
Луну разглядели в мельчайших деталях. С помощью новейшего телескопа ученые сделали снимок, который может полностью перевернуть представление о космосе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадре разрешением пять на пять метров можно рассмотреть кратер и даже определить его диаметр - 86 километров.
Особенность этого телескопа в том, что он за короткие сроки преображает радиолокационные сигналы в изображение, чего раньше не было. Ученые надеются, что уже в ближайшее время подобные снимки можно будет получать с любых объектов Солнечной системы.
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