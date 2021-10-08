В России построили копию звездолета из сериала "Мандалорец"

Якутские умельцы воссоздали знаменитый звездолет Razor Crest, на котором путешествует главный герой сериала "Мандалорец". Необычный артобъект появился в одном из парков региональной столицы.

О композиции на своей странице в соцсетях рассказал автор проекта Айаал Федоров. Как передает Day.Az, в беседе с РЕН-ТВ косплеер поведал историю о том, как решился воссоздать звездолет и как воплощал свою идею в жизнь.

"Этот косплей было сложнее всего создать, но мы справились!" - написал он на своей странице в Instagram.

Косплеер отметил актеров известного сериала и предложил своим подписчикам и артистам оценить его образ.

По словам автора необычного проекта, воссоздать Razor Crest получилось на средства от выигранного гранта. Вместе с командой Айаал трудился над звездолетом около трех месяцев. Молодой человек признался, что идея построить Razor Crest пришла ему во время локдауна, когда у них с друзьями появилось дополнительное свободное время.

"Скачали картинки, измерили и миллиметры перевели в сантиметры. У нас получился макет без использования компьютеров. Получился он почти один к одному. Где-то на 60-70 сантиметров меньше оригинального в длину", - отметил Федеров.

Айаал заметил, что в дальнейшем якутский Razor Crest он с командой намерен использовать в качестве декораций для записи видеороликов на YouTube. Еще один косплеер Иван Афанасьев, который помогал молодому человеку воссоздать X-Wing, заметил, что идея пришла в голову Федорову.

"Это была идея Айаала. Думаю, что решили делать X-Wing, потому что этот корабль - визитная карточка "Звездных войн". У него самый узнаваемый профиль. Фюзеляж просто невозможно ни с чем перепутать. Ни с какими другими кораблями из вселенной "Звездных войн", - заметил Афанасьев в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, основная сложность была в том, что точных чертежей и данных о звездолете нет. Фанатам известна лишь длина машины - 12 метров. Остальное пришлось высчитывать по пропорциям.

К декабрю прошлого года, когда вышел второй сезон "Мандалорца", авторы проекта уже знали, сколько им понадобится материалов и где можно организовать стройку. Проект оказался по-настоящему крупным - вес звездолета составляет более тонны.

Как уточнил один из авторов проекта Илья Бурнашов, воссозданный звездолет можно назвать первым и единственным косплей-проектом такого рода и масштаба.

Конечно, фанаты "Звездных войн" уже брались за макеты корабля, однако делали это чаще всего блогеры-миллионники в США. На такие макеты у них уходили очень большие суммы. Ребята из Якутии начали сборку конструкции на свои средства, однако в какой-то момент поняли, что не потянут проект финансово. Тогда команда любителей "Звездных войн" попросила помощи у подписчиков в соцсетях. Отозвались не только отдельные энтузиасты, но и якутский ИТ-парк, а также частная компания.

В результате много часов работы над проектом обернулись появлением в Якутии своего Razor Crest. Как надеются авторы проекта, артобъект будет привлекать в парк поклонников вселенной "Звездных войн" и всех любителей моделирования, которые смогут оценить точность и проработку звездолета с технической точки зрения.