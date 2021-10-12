Метеорит едва не убил спавшую в своем доме канадку

Спящая в своей кровати женщина лишь чудом избежала смерти, когда в нескольких сантиметрах от ее головы в подушку врезался метеорит. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Victoria News.

Метеорит 4 октября пробил крышу в доме канадки Рут Гамильтон, живущей в Голдене - городе на юго-востоке провинции Британская Колумбия в Канаде. Женщина проснулась от шума и удара чего-то твердого о подушку. Сама она не пострадала, однако летающий объект оставил дыру в крыше, и страховая компания все еще решает, будет ли компенсировать ремонт.

"Я просто вскочила, включила свет, и не могла понять, что, черт возьми, произошло, - рассказывает Гамильтон. - Единственное, что мне теперь приходит в голову, так это то, что жизнь бесценна, и она может оборваться в любой момент, даже если ты думаешь, что в безопасности спишь в своей постели". Теперь она планирует сохранить обломок на память для своих внуков. Гамильтон говорит, что вряд ли будет заниматься наблюдениями за звездами или увлечется астрономией в качестве хобби. "Думаю, мне этого хватит на всю жизнь", - заявила она.

Гамильтон вызвала полицию, которая определила, что метеорит - это часть интенсивного метеорного потока, который накануне ночью наблюдался над озером Луиз, расположенном примерно в 80 км к востоку от ее дома.