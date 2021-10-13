В США изобрели фонари из растений

Исследователи из США решили заменить искусственные источники света природными, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Массачусетском технологическом институте ученые вывели светоизлучающие растения, которые в перспективе станут альтернативой уличным фонарям, но уже сейчас могут заменить настольные лампы дома или в офисе, пишет издание Interesting Engineering.

Впервые заставить растения излучать свет исследователи смогли в 2017 году, для этого они внедрили в листья люминисцентные наночастицы, подобные ферментам светлячков. Инженеры продолжают совершенствовать изобретенную технологию. В первых опытах свет от растений был очень тусклым, а теперь он стал в десять раз ярче - его достаточно, чтобы осветить небольшое помещение. Природные светильники могут работать в течение нескольких минут и подзаряжаться от светодиода всего за десять секунд.

Ученые отметили, что новая технология безвредна для естественных биопроцессов вроде фотосинтеза и надеются внедрить ее и в другие растения. Например, крупные листья колоказии гигантской (Colocasia gigantea), по мнению экспертов, смогут служить хорошим наружным освещением.

Ранее британские исследователи выяснили, что растения на крышах и стенах домов помогают в борьбе с глобальным потеплением. Так, толстый слой почвы на кровле защитит здание от перегрева летом и от затопления зимой, а также сэкономит деньги жильцов при оплате счетов за электричество.