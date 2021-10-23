Определены останки, найденные внутри древней погребальной куклы в Хакасии
Российские археологи идентифицировали останки взрослого мужчины, которые были обнаружены внутри куклы таштыкской культуры III-IV веков нашей эры. Научная работа опубликована в журнале "Сибирские исторические исследования", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Находка была сделана в Хакасии еще в 1969 году. Только сейчас удалось установить, кто находился внутри гигантской куклы.
Останки принадлежал мужчине 20-45 лет, его кремировали вскоре после смерти.
Археологи рассказали, что в Хакасской культуре кремации подвергали в основном тела мужчин.
Куклу была найдена в Оглахтинском грунтовом могильнике.
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