В США начнут следить за НЛО по-новому: Пентагон реорганизовал рабочую группу по слежению за неопознанными летающими объектами, теперь в структуре Минобороны будет новое подразделение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новая структура получит более более длинное название: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG).

"Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также в тексте уточняется, что Минобороны очень серьезно воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, и расследует каждое из них.