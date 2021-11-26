«Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее

В Южной Корее видеоблогер MrBeast по имени Джеймс Дональдсон организовал альтернативную версию хита Netflix "Игра в кальмара" без убийств и насилия. Видео об этом он разместил на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дональдсон, как и в сериале, пригласил 456 случайных добровольцев пройти испытания, аналогичные тем, что предлагались героям шоу, и сразиться за приз в размере 456 тысяч долларов. "Игры", которые воссоздал блогер, были максимально безопасными - например, в заключительном испытании нужно было бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда она остановится.

Ролик набрал почти 50 миллионов просмотров и больше пяти миллиона лайков за несколько часов. По данным The National News, блогер потратил на организацию три с половиной миллиона долларов: два ушло на декорации и их монтаж, а полтора - на призы.

Ранее жителя КНДР приговорили к расстрелу после того, как он контрабандой завез на территорию республики южнокорейский сериал "Игра в кальмара", возглавивший международный топ стриминговой платформы Netflix.

"Игра в кальмара" возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.