Ушел из жизни Тхить Нят Хань

Во Вьетнаме в возрасте 95 лет скончался известный дзэн-буддийский монах Тхить Нят Хань.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, большую часть своей взрослой жизни Тхить Нят Хань прожил во Франции. Он издал более ста книг, сорок из них - на английском языке. Тхить Нят Хань входил в список 100 самых влиятельных духовных лидеров современности.