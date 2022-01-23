В США курьера с посылкой "встретил" медведь. Парень не испугался. Он развел руки в стороны, чтобы казаться больше, и отпугнул хищника, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В американском городе Апленд, штат Калифорния, медведь пробрался на территорию частного дома. В этот момент сотрудник компании Amazon привез хозяевам посылку, информирует издание Entrepreneur.

Как сообщается, владельцы дома через камеры видеонаблюдения увидели в своем дворе хищника и в то же время получили уведомление о доставке.

Когда курьер прибыл, хозяева попытались предупредить его об опасности через домофон на воротах. Однако парень уже увидел медведя на заборе.

Согласно видео, курьер не испугался. Он развел руки в стороны, чтобы казаться больше, и отпугнул животное. Хищник убежал от дома в сторону улицы.

По данным издания, заказчики получили свою посылку.