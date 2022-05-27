В Амазонии нашли пирамиды и города

Долгое время в научном сообществе считали, что лишь одна из крупных цивилизаций доколумбовой Америки развивалась в тропических лесах и дошла до урбанизма - речь идет об империи майя. Эту культуру называли исключительной, но в последнее время стало понятно, что майя, начиная примерно с 1000 года до нашей эры, стали менять ландшафт вокруг себя: разделяли сельскохозяйственные области и города, передает Day.Az со ссылкой на naked-science.ru.

Такие открытия заставили ученых пристальнее посмотреть и на Амазонию, которую ранее считали исключительно сельскохозяйственным регионом без крупных городов и сложной государственной структуры.

Хайко Прюмерс (Heiko Prümers) из Немецкого археологического института и его коллеги исследовали регион Льянос-де-Мохос ("Мокрые равнины") на юго-западе Амазонии (территория Боливии) с помощью лидара. Оказалось, под густой растительностью скрывались города, пирамиды, каналы и мощеные дороги. Подробности изложены в статье, опубликованной в Nature.

Два года назад в том же журнале вышла статья, авторы которой убедительно доказали, что Льянос-де-Мохос был одним из самых древних очагов земледелия. На этой равнине, где саванна перемежается густым тропическим лесом, где много рек и болот, люди выращивали маниок и тыкву еще 10 000 лет назад.

Позже в этой местности развивалась культура Касарабе, которую датируют периодом от 500 до 1400 годов нашей эры. О ней известно мало, в основном ученые строили гипотезы. По общему мнению, равнина Льянос-де-Мохос того времени была крайне малонаселенной. Люди жили небольшими группами и занимались сельским хозяйством - благо окружающая действительность этому способствовала.

Археологи знали, что некоторые поселения Касарабе сохранились в лесах до наших дней. Двум самым крупным даже дали названия: Котока и Ландивар. Но считалось, что это небольшие центры земледельческой области. И открытие доктора Прюмерса все меняет.

Ученые использовали лидар (лазерный аналог радара, способный определять расстояние), с помощью которого виртуально "счистили" густую растительность - и "увидели" землю и рукотворные сооружения под пологом леса.

Они исследовали Котоку и Ландивар и 24 небольших поселения, из которых только 15 были известны ранее. Котока и Ландивар оказались сложно организованными городами с общественными и церемониальными местами. Такие места выделялись земляными платформами, иногда - террасами. На этих платформах стояли здания общественного назначения, если судить по их величине.

Кроме того, археологи нашли конические пирамиды высотой до 22 метров. Причем это высота на сегодня: узнать первоначальную невозможно, так как пирамиды построены из земли, которая в условиях Амазонии вымывается сильными дождями и выдувается ветрами. В любом случае создать объекты такого размера могло только достаточно развитое общество.