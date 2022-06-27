От чего люди умирают в день рождения?

В день рождения люди на 24% чаще умирают от алкогольных отравлений, чем в среднем в другие дни, выяснили специалисты из НИУ ВШЭ и Национального научного центра наркологии Минздрава РФ. Значительно возрастает смертность и по другим причинам. Об этом рассказали в НИУ ВШЭ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные 16,77 млн умерших в России с 01.01.2011 по 31.12.2019 и сопоставили даты рождения и смерти, а затем рассчитали риски для разных причин смерти.

Помимо смертности от алкогольных отравлений, также возрастала смертность от убийств (на 25%) и самоубийств (на 9%), болезней системы кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения и от внешних причин.

Однако куда более "смертоносным" оказался Новый год - избыточная смертность ото всех причин в первые дни января оказалась выше, чем в день рождения, в 2-4 раза.

"Избыточная смертность в дни рождения занимает промежуточное положение между новогодними и остальными праздниками", - отметили ученые.