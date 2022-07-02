Обнаружено первое охотящееся под землей растение

Команда чешских специалистов из Университета Палацкого в Оломоуце обнаружила первое растение-хищник, которое охотится под землей. Выводы исследования опубликованы в журнале Phytokeys, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, растение, получившее название Nepenthes pudica, заметили на острове Борнео, в провинции Северный Калимантан, Индонезия. Всего было замечено 17 экземпляров, которые впервые нашли в 2012 году и в последующие годы тщательно изучали.

Находка относится к роду плотоядных кувшинчатых растений Непентес, однако другие представители обычно приманивают и поглощают насекомых посредством кувшинчика, содержащего ферменты для переваривания и располагающегося над землей. У Nepenthes pudica же своего рода бутоны находятся на глубине до 11 сантиметров в грунте. Такой механизм охоты растение, вероятно, выработало, поскольку под землей зачастую находится больше добычи (например, муравьи, клещи и жуки), особенно в периоды засухи, когда влажность воздуха снижается и многие насекомые ищут необходимую для жизни влагу в земле.