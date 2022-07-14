https://news.day.az/unusual/1478833.html Изумительные жареные пирожки с картошкой на сметанке - видео-рецепт
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Изумительные жареные пирожки с картошкой на сметанке - видео-рецепт
Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом изумительных жареных пирожков с картошкой на сметанке.
Опара:
-1ст.л муки
- 1 ч.л сухих дрожжей
- 2 щепотки сахарного песка
- пол стакана теплой водички.
(Подходит 20-30 минут)
Тесто:
-опара
- 3 ст. просеянной муки
- 150 гр сметаны
-1 ч.л соли
(Подходит около часа)
+растительное масло для жарки
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