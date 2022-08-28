Мужчина два года жил в глуши в полном одиночестве

Полиция в городском округе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая арестовала отшельника, который два года скрывался от правосудия в горах и почти разучился говорить, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина по фамилии У находился в розыске после того, как в ходе перепалки напал на своего оппонента по фамилии Вэй. После этого У сбежал с места происшествия, а Вэя госпитализировали.

Когда китаец узнал, в какую сумму ему обойдется оплата медицинских счетов, он предпочел спрятаться в горах, чтобы его не нашли. Два года он провел в полном одиночестве. Мужчина жил в заброшенном доме в глуши, питаясь дикорастущими фруктами и овощами. Он очень боялся, что его найдут, поэтому не отваживался расчищать заросли.

Когда У все же задержали, он посетовал, что два года не пользовался мобильным телефоном. "Возможно, лучше было сидеть в тюрьме", - отметил он.